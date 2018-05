Oltre 350 gli Atleti del Lazio ai Giochi Nazionali Special Olympics di Montecatini

NewTuscia – ROMA – 32 team, impegnati in 11 discipline con oltre 350 Atleti iscritti. Contando anche tecnici, accompagnatori e familiari la delegazione della nostra regione ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini – in programma da lunedì 4 a sabato 9 giugno – sfiora le 700 unità. Sono numeri che testimoniano quanto sia sentito l’appuntamento che dista ormai solo 5 giorni, il più grande evento dedicato allo sport e alla disabilità intellettiva per numero di partecipanti, in un anno ancor più speciale perché il movimento fondato nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver tocca il mezzo secolo di storia.

“Questi dati – commenta il direttore regionale di Special Olympics Stefania Cardenia – sono frutto di un grande lavoro dei nostri tecnici, degli organizzatori e delle associazioni che in tutte le province, ogni giorno preparano gli Atleti. Importante il sostegno dello staff regionale e di quello nazionale, che mettono in campo eventi sempre più belli. Sono orgogliosa di questo traguardo, in una stagione che sicuramente culminerà in una grande festa nei terreni di gioco, nelle palestre, nelle piscine, dove ognuno darà come sempre il massimo. Allora in bocca al lupo a tutti gli Atleti, alle loro famiglie e a tutti coloro che ogni giorno credono che cambiare il mondo si può”.

Ed ecco tutti i nomi dei 32 team del Lazio iscritti ai Giochi Nazionali di Montecatini con relative discipline praticate: Sorrisi che nuotano Eta Beta Viterbo (Nuoto), Accademia del Nuoto (Nuoto), Onlus Agenda (Nuoto), Reale Circolo Canottieri Tevere Remo Roma (Nuoto, Calcio, Rowing, Canoa), Polisportiva Banca d’Italia (Nuoto), Liberi di fare sport Tivoli (Nuoto, Bowling), A. S. Santa Maria (Nuoto, Atletica, Bocce), Afisbi Sport Onlus (Nuoto), La lepre e la tartaruga (Nuoto, Calcio, Atletica), Senza Frontiere (Nuoto), Asd Con Noi (Nuoto, Ginnastica, Atletica), Asd Roma 12 (Nuoto), Polisportiva Noi con voi Rieti (Nuoto), S. S. Lazio Bowling (Bowling), Coop Stadion (Atletica), Fuoricentro (Bocce), Smit Roma (Basket), Asd La Rete (Rowing), Circolo Canottieri Lazio (Canoa), Filo Onlus (Tennis, Bowling), Asd Albano Primavera (Calcio), Asd Forza 4 (Atletica), Star Games Sport (Atletica, Ginnastica), Crescendo Insieme (Pallavolo), Circolo Ricreativo Libertas Valmontone (Atletica), Real Rieti Special (Calcio), Polini Team (Calcio), Polisportiva Nuova Era Latina (Atletica), Mai soli (Calcio), Associazione Domino (Atletica, Calcio), Cotrad (Nuoto), Chiamateci per nome (Nuoto).