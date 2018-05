“Una nuova idea di turismo”, l’incontro di Granelli, Bianchini e Arena sulla promozione territoriale

NewTuscia – VITERBO – “Una nuova idea di turismo”; questo l’argomento al centro dell’incontro organizzato da Paolo Bianchini e Giulia Maria Granelli, candidati di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Viterbo, assieme a Giovanni Arena. “Viterbo è una città che, per storia, arte e tradizioni popolari ed enogastronomiche, ha mille potenzialità non sfruttate”, ha affermato Giulia Maria Granelli, la quale, da imprenditrice turistica, si trova “quotidianamente di fronte alle problematiche causate dall’assenza di una programmazione amministrativa integrata in tema di turismo”.

Molte sono state le proposte avanzate per consentire la promozione territoriale. Tra di esse l’apertura di un sito web comunale che permetta al turista e al cittadino di essere aggiornato sugli eventi, organizzare visite a musei e prenotare soggiorni, ma anche l’istituzione di una “tourist card” che consenta ai visitatori di accedere ai servizi delle strutture culturali della città, fino a un pieno sfruttamento del brand “Città dei Papi” per inserire Viterbo nel circuito dei maggiori itinerari del turismo sacro, adottando le innovazioni tecnologiche, e a una maggiore attenzione per la Via Francigena.

Giulia Maria Granelli si è poi soffermata sull’importanza che in futuro venga attuata una più attenta vigilanza sulle strutture ricettive extra-alberghiere, affinché si combatta la piaga dell’abusivismo che “produce una gara al ribasso nella quale a rimetterci sono l’immagine della città e la qualità dell’offerta, ma anche le casse comunali, private degli introiti derivati dalla tassa di soggiorno”.

“Assumere una nuova ottica in chiave turistica significa intervenire in maniera concreta per migliorare molte delle criticità che toccano tanto la vita quotidiana del cittadino quanto l’esperienza del turista. Dobbiamo fare in modo che i turisti siano fidelizzati e invogliati a tornare e diventino nostri ambasciatori, facendo buona pubblicità a Viterbo”, ha affermato la Granelli, concludendo che “il turismo può essere la chiave di volta per lo sviluppo di Viterbo. Lo strumento attraverso il quale offrire nuove opportunità di occupazione ai nostri giovani e premiare il lavoro di chi ogni giorno si impegna per promuovere le bellezze della nostra città”.

Comitato elettorale Giulia Maria Granelli

Candidata al consiglio comunale di Viterbo – Fratelli d’Italia