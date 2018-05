Civita Castellana, rapinata Ubi Banca

di Serena Biancherini

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Ubi Banca in viale Repubblica di Civita Castellana è stata oggetto di una rapina nel corso del primo pomeriggio, intorno all’ora di chiusura. I rapinatori, due uomini e una donna, hanno portato via circa 30 mila euro e ferito, non gravemente, un impiegato utilizzando un taglierino. L’uomo è stato comunque trasportato subito all’ospedale della cittadina.

La stessa sorte, che differisce solo per il fatto che è rimasto illeso, è stata subita anche da un edicolante: direttosi alla banca per un deposito in concomitanza con i ladri, ora vede sfumato l’incasso della giornata.

Inutile l’arrivo, per quanto tempestivo, dei carabinieri dal momento che i rapinatori avevano l’auto parcheggiata fuori dall’edificio e per ora nessun risultato ottenuto neppure dai posti di blocco.