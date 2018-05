Chia, rassegna “Film d’animazione d’autore” allo Spazio Corsaro

NewTuscia – CHIA – Hana è una studentessa di diciannove anni che all’università incontra un ragazzo di cui si innamora. Questi le rivela di essere un uomo lupo, l’ultimo discendente dell’ormai estinto lupo giapponese. Ciononostante, i due si mettono insieme, e quando Hana scopre di essere incinta non si fa visitare per la paura che il bambino nasca lupo. Nove mesi dopo nasce Yuki (letteralmente, “neve”) in una giornata nevosa, e un anno dopo ancora viene alla luce il fratellino Ame (“pioggia”) in una giornata piovosa. Poco dopo la nascita del figlio il padre scompare: alla sua ricerca, Hana scopre della sua morte accidentale durante una battuta di caccia per procurare prede per i piccoli.

Nonostante il dolore, la ragazza decide di crescere da sola i bambini, compito tutt’altro che facile per una donna sola, soprattutto considerando che questi bambini possono trasformarsi in lupi. Dopo che la padrona del condominio dove vivono minaccia di sfrattarli perché sospetta la presenza di animali (vietati dal regolamento condominiale) e che degli assistenti sociali vengono a fare domande sui bambini che non sono stati sottoposti alle vaccinazioni programmate, Hana decide di trasferirsi in campagna per permettere ai figli di crescere senza problemi e di decidere se vivere da esseri umani o da lupi.

Venerdì 1 giugno, ore 21:15

Spazio Corsaro

Via Ripetta, 20 – Chia (VT)