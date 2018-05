Terni, Salvini presenta la Coalizione a supporto del candidato sindaco Latini

NewTuscia – TERNI – A Terni, all’Hotel Michelangelo gremito di sostenitori e giornalisti, Matteo Savini domenica alle 18.30 ha annunciato l’impossibilità di costituire il governo nonostante gli sforzi della Lega e del Movimento 5 Stelle. La causa risulta essere lo stop imposto da Mattarella alla nomina del Ministro dell’Economia designato dai due partiti che hanno riportato la stragrande maggioranza dei voti alle ultime elezioni politiche.

Una nomina significativa ed irrinunciabile per ridare sovranità e potere decisionale nell’economia all’Italia ridisegnando regole a livello europeo compatibili con la ripresa economica del nostro Paese.

Eppure sono i dictat Europei a prevaere e non i voti ottenuti dai due Partiti che pure hanno conquistato il sostegno dei cittadini italiani: questo è apparso intollerabile e pertanto il governo non si è potuto costituire.

Ovviamente le nuove elezioni che si preannunciano a breve inevitabilmente terranno conto di tutto ciò nella nuova scelta degli italiani e tale stop di Mattarella peserà enormemente. Ora gli italiani dovranno ribadire con il nuovo voto il pieno potere di un governo italiano libero da condizionamenti dei forti poteri europei e dalle loro ingerenze nelle scelte di ripresa economica che si imporranno per il Paese.

Salvini ha poi presentato 32 candidati molto qualificati ed attivi nel tessuto cittadino della Lega a Terni capeggiati dall’Avv.to Leonardo Latini, candidato a sindaco della città alle prossime elezioni comunali del 10 giugno e supportato da una coalizione di cinque partiti: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e due Liste Civiche.

Il Programma della Lega a Terni, reperibile sul sito del candidato sindaco Avv.to Latini e sintetizzato dalla Dr.ssa Leonelli nella sua videointervista, si apre con una importante premessa che parte dall’esame di spese e investimenti che hanno determinato la bancarotta del Comune di Terni e il relativo blocco della Magistratura per indagini dell’attività amministrativa cittadina al fine di individuarne i precisi responsabili. il programma prevede la costituzione del comune come parte civile per la richiesta di risarcimento danni onde non fare pagare ai cittadini responsabilità ed erronee scelte degli amministratori e reperire al contempo i fondi per sovvenzionare i ben 14 punti cardine del programma della Lega e cioè: 1) il comune al servizio dei cittadini, 2) ambiente, 3) sanità, 4) sviluppo ed occupazione, 5) cultura, università e turismo, 6) sicurezza, 7) decoro e bellezza, 8) sport, 9) infrastrutture, 10) piano di azione per la mobilità e trasporti, 11) parchi e giardini, 12) politiche per la famiglia e welfare, 13) politiche per il commercio e attrattività territoriale, 14) “vertenza terni”, il ruolo della città nel panorama regionale ed interregionale.

Salvini si è poi recato alle ore 20, uscendo dall'Hotel Michelangelo insieme ai suoi sostenitori in un maestoso corteo, a Piazza Tacito dove ha continuato il suo saluto alla città incoraggiando a votare un cambiamento significativo per ridare una nuova concreta speranza di ripresa e sviluppo agli italiani e controllo del territorio, regolamentazione e sicurezza dell'immigrazione, rimettendo al centro della politica italiana gli interessi degli italiani, anche suggerendo all'Europa nuove regole che non prevarichino il diritto dei popoli sovrani alla dignità, lavoro, salute e qualità della vita.

Un larghissima folla ha acclamato Salvini chiedendo a gran voce di rimettere al centro della politica italiana gli interessi dei cittadini contro influenze europee che ne bloccano i tentativi di cambiamento.

Informazioni sui candidati al link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=390305598138400&id=373011383201155

Intervista alla Dottoressa Leonelli

Simonetta Melinelli