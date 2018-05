Stanziati dalla Regione 2 milioni di euro per ristrutturare e riconvertire i vigneti del Lazio

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ROMA – Ottime notizie per i viticoltori della regione Lazio. E’ stato recentemente Approvato il bando pubblico per la campagna 2018/2019 che per le domande relative alla misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti nell’ambito dei regimi di aiuto attivabili, OCM Vitivinicola.

Le imprese produttrici potranno beneficiare del sostegno pubblico che riconosce il 50% dei costi effettivamente sostenuti per l’intervento di ristrutturazione o riconversione fino ad un massimo di 16.000 € a ettaro, incrementato a 22.000 € a ettaro per gli interventi realizzati nelle isole pontine, al quale può aggiungersi, fino al massimo di 3.000 € a ettaro, un ulteriore aiuto per le perdite di reddito. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2018 utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) gestito da AGEA

È rivolto a tutte le imprese agricole che operano nel settore vitivinicolo e consente di poter usufruire del sostegno pubblico per interventi di riconversione varietale, ristrutturazione e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2018 utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) gestito da AGEA, e perfezionate con tutta la documentazione tecnica da presentare alla Regione Lazio entro i 7 giorni successivi.

Le imprese potranno beneficiare del sostegno pubblico che riconosce il 50% dei costi effettivamente sostenuti per l’intervento di ristrutturazione o riconversione fino ad un massimo di 16.000 € a ettaro, incrementato a 22.000 € a ettaro per gli interventi realizzati nelle isole pontine, al quale può aggiungersi, fino al massimo di 3.000 € a ettaro, un ulteriore aiuto per le perdite di reddito.

Il bando pubblico prevede uno stanziamento complessivo di 2.650.374.

Gli interventi finanziati dovranno realizzarsi nel 2019 e comunque non oltre il 20 giugno 2020 ed i pagamenti potranno essere effettuati, già a partire dal 2018 a titolo di anticipo, con garanzia fideiussoria, o a saldo, dopo la realizzazione dell’intervento.