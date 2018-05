Servizio civile: mercoledì 30 maggio la presentazione del bando all’Unitus

NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 30 maggio 2018 dalle 17:00 alle 18:30, presso l’Aula Perone Pacifico, Polo di Agraria Università degli Studi della Tuscia, si terrà la presentazione del nuovo Bando del Servizio Civile.

In collaborazione con il dipartimento DAFNE, le associazioni Arci Servizio Civile Viterbo, CESCProject ed ENGIM Internazionale, in vista dell’apertura del nuovo bando di Servizio Civile Nazionale 2018/2019, forniranno informazioni a tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni (non compiuti) interessati a candidarsi per un progetto di Servizio Civile Nazionale, sul territorio e all’estero. Verranno presentati i diversi progetti approvati, le aree di intervento e le modalità di candidatura.