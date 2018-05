Ronciglione, sabato 9 giugno Giornata gratuita del microchip

NewTuscia – RONCIGLIONE – Appuntamento sabato 9 giugno con la “Giornata gratuita del microchip”. Dalle ore 9 alle ore 18, presso il Parco Pubblico Comunale “Don Pacifico Chiricozzi” di Ronciglione, i proprietari di cani avranno la possibilità di far applicare gratuitamente il microchip al proprio amico a quattro zampe con iscrizione all’anagrafe canina. Parteciperanno il Dir. San. Dr. Igor Camponeschi e la Dott.ssa Simona Giusti Medico Veterinario Asl che saranno a disposizione per applicare gratuitamente il microchip presso il gazebo concesso dalla Protezione Civile – Gruppo Monti Cimini di Ronciglione.

E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità, del codice fiscale e, se in possesso, del libretto di vaccinazione del cane.

Occorre prenotarsi presso il Comando di Polizia Locale telefonando allo 0761.629036 o tramite mail all’indirizzovigili@comune.ronciglione.vt.it

Scopo della giornata è sensibilizzare il cittadino alla lotta al randagismo, ricordando l’obbligatorietà dell’applicazione del microchip e/o della registrazione, ragion per cui saranno aumentati i controlli anche da parte delle guardie zoofile. La mancata ottemperanza a quanto previsto comporta la sanzione amministrativa di euro 51,64 ai sensi della L.R. 34/97. Si comunica inoltre che il nuovo Regolamento in stesura per l’ingresso all’ area cani del parco comunale autorizzerà l’entrata ai soli cani microchippati.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Ronciglione in collaborazione con la Regione Lazio, la AUSL Servizio Veterinario di Viterbo, il Comando di Polizia Locale e le Guardie Ecozoofile Accademia Kronos.