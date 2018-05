Massimo Giletti da record: l’ultima puntata di Non è L’Arena è stata la più vista della stagione

Gaetano Alaimo

NewTuscia – ROMA – Record di ascolti per Non è l’Arena di Massimo Giletti nella serata del 27 maggio scorso. La trasmissione, sempre più seguita e condotta in modo magistrale da Giletti, di cui il pubblico ama soprattutto l’umanità e la completezza e determinazione nel modo di fare giornalismo a difesa dei più deboli, ha avvicinato gli ascolti di Rai Uno.

La puntata del 27 maggio è stata interamen te caratterizzata dal colpo di scena sulla mancata nascita del nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. E’ arrivato in diretta il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha annunciato il suo no al proposto ministro dell’Economia Savona perché, in sintesi, troppo antieuro e antieuropeista.

Ai microfoni di Daniele Bonistalli Matteo Salvini ha spiegato quelli che, secondo lui, sono stati i motivi del veto di Mattar ella a Paolo Savona.

Sono stati ospiti Daniela Santanché (FdI), Clemente Mastella, i giornalisti Massimo Giannini (La Repubblica) e Mario Sechi e l’imprenditrice “sovranista”Allegra Bonomi.

Sul tema della pensioni si sono confrontati Fr ancesco Boccia (Pd), Agostino Siciliano (Segr. naz. Uil Pensionati) e gli economisti Giulio Sapelli, Stefano Patriarca e Giuliano Cazzola. Sul tema della “mafia dei pascoli” sono stati ospiti le sorelle Irene, Ina ed Anna Napoli, in studio Rita Dalla Chiesa e Nunzia di Girolamo. Ha portato la sua testimonianza anche Magda Scalisi, esempio di coraggio dell’imprenditoria siciliana all’interno del Parco dei Nebrodi.

La puntata del 27 maggio ha sancito, come detto, un record di ascolti. Sono stati intervistati in diretta Alessandro Di Battista e Giorgia Meloni (al telefono) e Matteo Salvini, per mano del giornalista Daniele Bonistalli. Tutti e 3 gli intervistati hanno espresso profondo sconcerto per la scelta del Presidente della Repubblica Mattarella di non fare partire il governo giallo-verde M5s-Lega per il niet al ministro dell’Economia Paolo Savona. Di Battista è stato molto duro come la Meloni che, in diretta, aveva vicino a sé la sua piccola figlia, i cui rumori si sentivano in studio e hanno un po’ smorzato la tensione. Nella richiesta di impeachment che è stata subito tirata fuori dalla leader di Fratelli d’Italia e Alessandro Di Battista ci sta tutta la rabbia, come hanno ribadito gli esponenti politici, sia per il lavoro di settimane sul contratto di governo mandato all’aria che, secondo la Meloni, la non costituzionalità della scelta di Mattarella, per lei di carattere squisitamente politico.

Massimo Giletti, dal canto suo, ha condotto come sa fare: eq uilibrio ma, soprattutto, in modo diretto e di “polso”. Non è stato facile, infatti,rendersi mediatore in momenti concitati come quelli che si sono vissuti in tempo reale domenica sera negli Studios di La7 sulla Tiburtina.

Nella seconda parte della trasmissione, dedicata alla Mafia dei pascoli, Giletti è tornato sulla triste storia delle sorelle Irene, Ina ed Anna Napoli, residenti nel paese di Mezzojuso, nell’entroterra di Palermo. Qui le sorelle, per anni, hanno subito vessazioni e “invasioni” nei loro terreni da parte della mafia locale, in questo caso quella tradizionale delle campagne e dei pascoli. Giletti è andato personalmente a trovare queste tre sorelle coraggio che hanno deciso di denunciare tutto, aiutate dai Carabinieri locali, malgrado le tante difficoltà. Il conduttore di Non è L’Arena, oltre a portare una parola di conforto, ha voluto andare fino in fondo e coinvolgere il Comune di Mezzojuso per cercare di risolvere la situazione.

Insieme a loro la storia parallela di Magda Scalisi, giovane imprenditrice che, all’interno del Parco dei Nebrodi, ha deciso di viverci e lavorare in un rifugio con animali e coltivazioni autoprodotte. Anche lei è stata vittima di vessazioni e, tra le altre cose, ha avuto 8 cani uccisi (ne è rimasto solo uno vivo, “salvo solo per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine”) e tante volte le recinzioni divelte con dispersione del bestiame.

Massimo Giletti si è fatto promotore di questi casi per portare alla luce, nell’Italia più remota, le difficoltà non solo di lavorare ma di vivere: cercare di portare un po’ di luce e di legalità in terre dove ciò è sempre più difficile. Tutto ciò ha portato la puntata di Non è l’Aren a di domenica scorsa ha totalizzare 2,4 milioni di spettatori con il 13,5% di share, risultando quella più vista della stagione televisiva.

A seguire Massimo Giletti fin dal 1996 ci sono i membri del Official Fan Club ufficiale di Massimo Giletti, che sono ufficialmente riconosciuti dallo stesso giornalista.

