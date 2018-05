Legacoop Lazio. A Roma il Workshop: Produzione e consumo responsabile nel mondo cooperativo

NewTuscia – ROMA – Mercoledì 30 maggio, presso Legacoop Nazionale, in Via Guattani n. 9, Roma, – sala Basevi – si terrà il Workshop Partecipato dedicato al tema: “Produzione e consumo responsabile nel mondo cooperativo: i modelli della Stewardship” organizzato da ETICAE – Stewardship in Action soc. coop., con il patrocinio di Legacoop, Legacoop Agroalimentare, Legacoop Lazio e Stewardship Italia, in collaborazione Generazioni Legacoop, Generazioni Legacoop Lazio, NEXT – Nuova Economia per tutti e il Master in Impresa cooperativa diritto e Management dell’Università Roma Tre.

Il workshop si pone l’obiettivo di accrescere e trasferire conoscenze intorno ai temi delle politiche e pratiche di stewardship, grazie al supporto di esperti in materia e la testimonianza di cooperative e organizzazioni che già attuano buone pratiche di consumo e produzione responsabili. Ma non solo: il workshop si propone anche di promuovere tra le cooperative, i temi dell’Agenda 2030 e mobilitarle allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile a partire dal n. 12 “Consumo e produzione responsabili”.

La scelta di indagare le modalità di raggiungimento dell’obiettivo n. 12 attraverso la stewardship, è motivata dal carattere innovativo di questa strategia di gestione etica delle risorse che il mercato internazionale, l’OMS e le politiche europee sostengono e diffondono.

Durante il workshop saranno presentate anche le idee sviluppate dai 6 tavoli di lavoro su gestione responsabile di: carta e legno, risorse ittiche, acqua, territorio, prodotti chimici, antibiotici; tenutisi in occasione dell’Hackathon, organizzato il 25 maggio presso l’Università di Roma Tre dalla cooperativa ETICAE – Stewardship in Action sempre sul tema del consumo e produzione responsabili.