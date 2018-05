Il Consiglio comunale degli studenti di Perugia promuove la Giornata della Legalità

NewTuscia – PERUGIA – Importante iniziativa promossa dal consiglio comunale degli studenti e che si svolgerà mercoledì 30 maggio dalle ore 9,30 alle 12,30 a Perugia presso Villa Umbra. Si tratta della Giornata della Legalità, che si terrà appunto a Villa Umbra con all’interno una sezione dedicata alla libertà di stampa come presidio di una società libera e democratica. Verranno anche proiettate anche alcune scende del film su don Pino Puglisi, interpretato da Luca Zingaretti.

La passione di noi giovani studenti ha mobilitato per la Giornata della Legalità Istituzioni, associazioni, mondo della scuola e giornalisti, che saranno presenti con rappresentanti dell’Ordine nazionale e della Fnsi (Federazione nazionale della stampa). Ci saranno anche testimonianze di giornalisti finiti sotto scorta per minacce e aggressioni fisiche e morali ricevute dopo alcuni loro servizi. Per l’Ordine nazionale dei giornalisti ci sarà il consigliere nazionale Gianfranco Ricci, per l’Ordine umbro il presidente Roberto Conticelli. La Federazione nazionale della stampa sarà rappresentata da Marco Baruffi. Presente anche il responsabile del Trg Rai dell’Umbria, Giancarlo Trapanese. Ci saranno anche rappresentanti delle Istituzioni e del mondo associativo. Ma saranno i giovani studenti ad essere i protagonisti essenziali della Giornata della Legalità, con un dibattito aperto e senza rete con rappresentanti delle Istituzioni e del mondo associativo.

Chi, per impegni precedenti come il Presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna e il presidente nazionale della Fnsi Beppe Giulietti, non potrà essere presente, ha annunciato l’invio di un messaggio di vicinanza e di appoggio. Così come Paolo Borrometi, presidente di Articolo 21, sotto scorta per le minacce ricevute dopo una serie di articoli giornalistici.

Fondamentale, per l’organizzazione della Giornata della Legalità, il sostegno di Antonino Chifari, presidente dell’associazione ‘Green Hearth e delegato del Comune di Perugia per la promozione della legalità.

La Giornata della Legalità, anche per mandare di un passio di libertà e di apertura, si svolgerà nel parco di Villa Umbra. In caso di maltempo si terrà presso il Cva di Madonna Alta.

