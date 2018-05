Comune di Roma, Palozzi (FI): “Anche i sindacati bocciano la Raggi”

NewTuscia – ROMA – “Ormai per la sindaca Raggi è quotidianamente una Caporetto. In queste ore sono i sindacati ad annunciare una manifestazione di piazza per denunciare come la Capitale sia totalmente al palo, in piena crisi. In effetti, sotto l’amministrazione grillina della sindaca Raggi, Roma ha registrato una serie impressionante di criticità: dal comparto rifiuti alla pubblica mobilità, fino al decoro precario che avvolge centro storico e periferie.

Una situazione disastrosa, quella della Capitale d’Italia, di cui non possiamo che “ringraziare” l’inefficienza e l’inadeguatezza della prima cittadina pentastellata”. Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.