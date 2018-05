Civita Cinema 2018, martedì 12 giugno i nomi dei grandi ospiti in programma

NewTuscia – BAGNOREGIO – Civita e Bagnoregio terre di cinema. Dal 19 al 24 giugno ciak su Civita Cinema 2018, crocevia e luogo di incontro per addetti ai lavori e appassionati. Tanti gli ospiti di altissimo livello che saranno svelati alla stampa con la conferenza di lancio organizzata per martedì 12 giugno, ore 11, presso Lazio Innova (via Faul 20-22, Viterbo).

I direttori Vaniel Maestosi e Glauco Almonte hanno lavorato a un programma di grande livello, coinvolgendo nomi che saranno di indiscutibile richiamo.

L’evento è uno dei momenti di massima valorizzazione del territorio di Bagnoregio, una delle più significative realtà turistiche del Centro Italia. Circa un milione di turisti ogni anno raggiungono il paese sospeso nella Valle dei Calanchi, che è stato d’ispirazione per Hayao Miyazaki, autore de La città incantata e grande animatore e sceneggiatore di anime: questo uno dei motivi per cui oggi molti dall’estremo Oriente arrivano a Bagnoregio.

L’apertura del festival è affidata al funambolo Andrea Loreni. Vasco Rossi lo volle nel suo tour LIVEKOMO11 ed è diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione a diverse trasmissionitelevisive: Vertigo gli abissi dell’anima, Super Quark Speciale Equilibrio e ITTEQ! Per Nippon Tv. E’ stato anche protagonista del video della canzone ‘Solo un uomo’ di Niccolò Fabi ed è lui a camminare sul cavo infuocato nella scena finale del film di Matteo Garrone ‘Il racconto dei racconti’.

La sera del 19 giugno, ore 22, Loreni attraverserà piazza Cavour a 40 metri di altezza. Sospeso su un cavo d’acciaio. Un omaggio a Federico Fellini e al film premio Oscar La Strada. I presenti vivranno la stessa emozione, nello stesso medesimo punto, della scena del film dell’esibizione funambolica de ‘Il Matto’ (interpretato da Richard Basehart).

Il festival mette in vetrina la capacità del cinema di unire insieme ogni tipo di arte: fotografia, immagine, regia, recitazione, doppiaggio, montaggio, sceneggiatura, scenografia e molto altro. Un meeting di addetti ai lavori e appassionati, che troveranno un palcoscenico ideale proprio nell’evento, dove sono in programma incontri, proiezioni, eventi speciali, presentazioni, incontri con le star.

Tutte le informazioni su www.civitacinema.it. Segui la pagina Facebook Civita Cinema-