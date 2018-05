Bolsena, successo per la sfilata della nuova Collezione del Duedimé Concept Store

A Bolsena sfila il 100% Made in Italy

Successo annunciato peril Fashion Show di Duedimé tenutosi il 27 maggio a Bolsena

NewTuscia – BOLSENA – La Visual Equipe, capitanata da Francesca Talamo, ha presentato la New Collection Spring/Summer 2018 del concept store Duedimé portando in passerella outfit esclusivamente 100% Made in Italy firmati Souvenir, Vicolo, Le Streghe e Zeusedera.

Grazie a Francesca Talamo, piazza Matteotti, impreziosita da piante di olivo, melograno, laurus e alloro, per la serata si è trasformata in un giardino incantato per far da sfondo a un’insolita urban catwalk.

La conduzione dell’evento è stata affidata alla scrittrice e giornalista Iolanda Pomposelli, per l’occasione in abito nero con rose rosse. La presentatrice, coinvolgendo il pubblico, ha parlato dell’origine del marchio “Made in Italy”, dei pericoli della contraffazione ad esso legato e dello sfruttamento e delle diverse forme di vessazione che subiscono i lavoratori nei paesi del sud est asiatico per mano delle multinazionali. Ha concluso spiegando la Legge 166/09, la quale ha avuto il pregio di introdurre un nuovo marchio di origine: il 100% Made in Italy, dove p ossono considerarsi interamente italiani soltanto i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono avvenuti esclusivamente sul territorio italiano.

Dodici modelle della Tuscia hanno sfilato sulle note delle celebri musiche di Ennio Morricone: una selezione dei brani di maggior successo della luminosa carriera del grande Maestro hanno fatto da colonna sonora a quella che è stata una vera e propria scelta stilistica legata alla natura.