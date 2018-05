“Solo a partire dal dono” Una lettura guidata a cura di P.Antonio Spadaro di Gaudete et Exsultate al Festival di Arte e Fede

NewTuscia – ORVIETO – Il programma della XIII edizione del Festival Internazionale Arte e Fede è entrato nel vivo e dopo la toccante testimonianza di Debora Vezzani con “Come un Prodigio” nella chiesa di Sant’Andrea e il monologo “Fare un’Anima” di Giacomo Poretti in Duomo, oltre agli appuntamenti con la rassegna cinematografica, ora, gradito ospite del festival, sarà Padre Antonio Spadaro.

L’incontro, dal titolo “Solo a partire dal dono…” si terrà nel Palazzo dell’Opera del Duomo martedì 29 maggio alle ore 18. Consisterà in una lettura guidata di Gaudete et Exsultate, terza Esortazione apostolica scritta da Papa Francesco a cinque anni dalla sua elezione.

La guida alla lettura del direttore de La Civiltà Cattolica, aiuterà a cogliere la centralità di questa Esortazione nel progetto di riforma spirituale portato avanti da Francesco: proprio come il santo di Assisi, egli intende «ricostruire» la Chiesa, mettendo al centro Dio. Un testo che non vuole essere un trattato, ma il cui umile obiettivo è quello di far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità rivolta a tutti. Pazienza e mitezza, umorismo, audacia e fervore, vita comunitaria e preghiera costante sono descritte come alcune delle caratteristiche della santità nel mondo attuale.

Il testo di Spadaro presenta il documento, ne indica le fonti nelle riflessioni pastorali di Bergoglio gesuita e vescovo, e in quelle più recenti da Pontefice, e individua i temi centrali del messaggio che il Papa intende lanciare oggi alla Chiesa.

Il programma di Arte e Fede proseguirà in serata, alle 21, con la XI Rassegna Corale di Musica Sacra a cura della Corale “Vox et Jubilum” della Cattedrale nella Cappella di San Brizio in Duomo.

Guidata dal M° Stefano Benini, la manifestazione ha sempre coinvolto Corali di prestigio e si prefigge di diffondere la cultura musicale corale e di contribuire, attraverso la forma sacra, a solennizzare e santificare la settimana più importante per la religiosità cittadina, quella del Corpus Domini.

Il Festival è organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Iubilarte, in stretta collaborazione con il Comune di Orvieto – Assessorato alla Cultura e la Diocesi di Orvieto-Todi, con il Capitolo della Basilica Cattedrale e con il sostegno dell’Opera del Duomo di Orvieto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, di BCC Credito Cooperativo, di Vittoria Assicurazioni, in collaborazione con Onlus Elisa Lardani Marchi, Gordon College e Bar Montanucci, con il patrocinio della Provincia di Terni, della Regione dell’Umbria, della Conferenza Episcopale Umbra e dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL A QUESTO LINK:

http://www.festivalartefede.it/arteefede/2018_programma.pdf