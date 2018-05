Viterbo, programma e origini della processione della Madonna Liberatrice

NewTucscia – VITERBO – Torna domani la Processione della Madonna Liberatrice. il ritrovo è alle 17,30 in piazza del Plebiscito e quest’anno parteciperanno all’evento anche i facchini di Santa Rosa. Come è noto la Processione del Voto del Comune e del Popolo di Viterbo nacque in seguito ai fatti miracolosi del 1320. Nella notte del 28 maggio di quell’anno, un avvenimento straordinario terrorizzò gli abitanti di Viterbo e li spinse nella chiesa della Trinità a far voti per la loro liberazione dinanzi a una bella immagine della Madonna affrescata nella cappella di S. Anna. La Città di Viterbo e i suoi magistrati resero stabile l’omaggio alla Madonna Liberatrice stabilendo i dettagli della Processione nello Statuto comunale del 1344.

Il testo statutario ordinava che la festa della Madonna si celebrasse ogni anno, con tutte le forme osservate nelle due altre grandi solennità cittadine del Corpus Domini e dell’Assunta, e la data fu fissata al giorno dopo Pentecoste. Fu un avvenimento veramente straordinario che lo scorrere del tempo, la fantasia popolare, l’interpretazione degli artisti e degli scrittori, possono forse aver arricchito di particolari, ma non possono aver alterato nella sostanza. Perché la sostanza è sempre la stessa, come tutti noi ben sappiamo, e cioè la condizione dell’uomo di sempre, tentato di chiudersi in se stesso, di pensare all’interesse individuale o di parte che è la causa dei mali che deprimono le relazioni umane e quelle sociali, accelerando la dissoluzione del vivere civile e facilitando la dissoluzione dei popoli. La società contemporanea è percorsa dagli stessi mali; non mancavano ieri e non mancano oggi lotte, divisioni, violenze; e non soltanto lontano da noi, sugli scenari di guerra del Medioriente oppure nelle lontane regioni del Terzo mondo; la violenza, l’emarginazione, il disprezzo della vita umana sono mali radicati anche tra noi.

La vicenda lontana di quel maggio del 1320 ci insegna che di fronte al degrado umano e sociale al quale anche noi assistiamo, talvolta impotenti, si impone una seria riflessione; anche noi siamo invitati, come i Viterbesi del 1320, a “rientrare in noi stessi”: come senz’altri ricorderete, questo è un invito evangelico – si trova nella parabola del figliol prodigo e del padre misericordioso nel Vangelo di Luca, quando il figlio diventa consapevole di aver intrapreso una via sbagliata che sta distruggendo la sua esistenza –; “rientrare in noi stessi” è anche un invito agostiniano: sant’Agostino scrive Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat verum – Non andare fuori di te, non vivere nella dispersione dell’esteriorità; ma rientra in te stesso, perché in te stesso abita la Verità! Cioè il senso della tua vita e della tua esistenza. E l’uomo non ha pace – ci ricorda ancora sant’Agostino – finché non trova tale verità. Inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. In nostro cuore è inquieto – vive nell’inquietudine – finché non trova la sua la verità e la sua pace in Te, o Signore!

Programma

Domenica 27 maggio 2018

SS. Messe 6.30; 8.15; 20.00

Alle 11.30 S. Messa solenne presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Enrico dal Covolo, SDB Vescovo tit. di Eraclea – Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense

PROCESSIONE DEL VOTO DEL COMUNE E DEL POPOLO DI VITERBO A Maria SS. Liberatrice Protettrice della Città di Viterbo dal 1320 CON LA PARTECIPAZIONE AL TRASPORTO DELLA MACCHINA dei FACCHINI DI SANTA ROSA

17.30 Ritrovo in P.zza del Plebiscito

Saluto del Sindaco di Viterbo, Ing. Leonardo Michelini

18.00 Processione del Voto del Comune e del Popolo di Viterbo

19.30 Arrivo alla chiesa della Trinità

Discorso del Vescovo diocesano, S.E. Mons. Lino Fumagalli

20.00 Seguirà la celebrazione della S. Messa di chiusura