Viterbo, processione in onore della Madonna Liberatrice

NewTuscia – VITERBO – La città dei Papi festeggia la sua liberatrice con una processione.

“Carissimi Confratelli,

Domenica 5 Giugno si terrà in Viterbo la tradizionale manifestazione in onore della Madonna Liberatrice, Patrona della nostra Delegazione: è uno degli eventi più importanti per i Cavalieri Costantiniani della Tuscia e Sabina che, al termine di ogni liturgia eucaristica nella Chiesa della Trinità, onorano la Madre di Dio con il canto dell’antifona Salve Regina, affidando così a Lei, la dispensatrice di ogni grazia, la loro vita.

PROGRAMMA

ORE 11:30: Santa Messa mensile della Delegazione nella Chiesa della SS. Trinità;

ORE 18,,00: Processione con il rinnovo del Voto in Piazza del Plebiscito, in cui si terrà l’indirizzo di saluto del Sindaco di Viterbo Dott. Leonardo Michelini e da dove, successivamente, muoverà il corteo religioso. La manifestazione mariana si concluderà nella Chiesa della SS. Trinità con il discorso e la benedizione di S.E. Rev.ma Mons. Lino Fumagalli, Vescovo diocesano.

Invito caldamente tutti i Confratelli a partecipare alla solenne Processione per testimoniare la loro speciale devozione verso la Vergine SS., invocata con il titolo di Liberatrice da oltre sette secoli”.

Cav.Gr.Cr. Iure Sanguinis

Roberto Saccarello