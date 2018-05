Wiplanet Montefiascone: domenica la trasferta a Grosseto

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Dopo la sfortunata e difficile trasferta ad Alghero, domenica 27 la squadra falisca incontrerà sul campo Scarpelli di Grosseto i Red Jack, formazione ostica che naviga a metà c lassifica del girone di serie B.

Anche i grossetani vengono da una doppia sconfitta, ed è da scommettere che faranno di tutto per mantenere la loro classifica, basandosi soprattutto sul giovane lanciatore mancino Tommaso Capizzi, migliore del parco con una media di Punti incassati di 3,72, supportato anche dagli esperti Massimiliano Lenzi e Paolo Ciampelli, con trascorsi nelle file del Grosseto e Jolly Roger in serie A 2 .

La squadra falisca, che ad Alghero ha giocato un’ottima prima partita, contro i quotati lanciatori venezuelani D’Amico Leonardo e Yovani, finendo sconfitti solo all’ultimo inning per 3 a 2, sembra meno brillante in battuta dell’inizio del campionato. I lanciatori dei Red Jack sono certamente alla portata dei battitori giallo-verdi, ma solo se si liberano della tensione derivante dalla mancanza di risultati. Veramente l’ultimo posto in classifica occupato dal Montefiascone non riconosce la qualità del gioco espresso, anche se con qualche cedimento qua e là.

“La mancanza di risultati sta occupando troppo la nostra testa – ha dichiarato il manager Vaselli – e gli effetti si vedono soprattutto in battuta. Stiamo lavorando per dare sicurezza ai battitori, mentre Lorenzo Pivirotto ci da sempre maggiore tranquillità sul monte, ben supportato da una difesa che è molto migliorata dall’inizio. Veramente auguro a tutti i ragazzi di ottenere quel risultato che meritano e che ci farebbe riacquistare maggiore serenità”.

CLASSIFICA