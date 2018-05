Walk & talk in french

NewTuscia – VITERBO – L’Associazione Culturale CLICK! con l’arrivo della bella stagione propone un nuovo e divertente modo di approfondire la lingua francese, all’aria aperta, fuori dalle aule. Si camminerà per le vie della città o si organizzeranno uscite mirate dialogando in lingua francese.

Si potrà così fare pratica di conversazione e misurarsi con termini e situazioni quotidiane mentre si cammina.

L’iniziativa è rivolta a tutti, anche a chi si approccia per la prima volta alla lingua.

Ogni uscita dura 1ora e 30 minuti e costa €10.

Si può scegliere tra due diversi orari: il martedì dalle 9.30 alle 11.00 o il mercoledì dalle 18:00 alle 19:30 .

Le prime uscite saranno martedì 29 e mercoledì 30 maggio con appuntamento a P.zza San Carluccio.

La docente sarà Sophie Savoie, francese, laureata in “Arte dello Spettacolo”, lavora presso il TFR Teatro Francese Di Roma, dando lezioni di teatro in francese nei licei, lavora per la società Euroma per la quale insegna francese e fa sostegno scolastico per allievi del Liceo francese di Roma Chateaubriand.

Nel 2012, si trasferisce con la famiglia a Viterbo dove lavora come fotografa-regista, e dove insegna francese sopratutto a ragazzi del liceo attraverso il mezzo video e ai bambini in modo ludico.

Per info e prenotazioni:

​Associazione Culturale CLICK!

via Garbini 106d