Viterbo, torna il tradizionale appuntamento con la manifestazione in onore della Madonna Liberatrice

NewTuscia – VITERBO – Torna il tradizionale appuntamento con la manifestazione cittadina in onore della Madonna Liberatrice. Domenica 27 maggio alle ore 18,00, dopo l’intervento di saluto del sindaco Leonardo Michelini, partirà da piazza del Plebiscito la processione del Voto del Comune e del Popolo di Viterbo. La grande partecipazione degli altri anni e i l fermento per l’attesa delle celebrazioni di domenica testimoniano, ancora una volta, il saldo intreccio tra la vita ordinaria dei cittadini e la loro devota preghiera davanti all’immagine della Madonna Liberatrice nel suo santuario della Trinità.

Per la prima volta nella storia, il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa parteciperà con una folta rappresentanza a questo sentita celebrazione religiosa. Padre Rocco Ronzani, priore degli Agostiniani, ha voluto invitare i facchini in virtù del loro forte legame con la Madonna, dimostrato anche il pomeriggio del 3 settembre con il canto Mira il tuo Popolo, durante il giro delle sette chiese.

“Il canto nella basilica della Trinità è uno degli eventi più seguiti e partecipati di quelle giornate di festa; è per noi un grande onore partecipare alla processione e ringraziamo padre Rocco per aver compreso la devozione che ci lega alla Madonna Liberatrice e l’importanza che la sua protezione ha per ognuno di noi”, questo il pensiero di Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. A queste parole fanno eco quelle del primo cittadino Michelini: “la processione della Madonna Liberatrice è una delle manifestazioni religiose che esprime maggior senso di comunità a Viterbo. Il fatto di riconfermare ogni anno i voti di solidarietà sociale e di conciliazione civica è infatti un aspetto che travalica la religione, finendo per affondare le sue radici nell’interezza della persona e nella sua quotidianità. Invito tutti a prendere parte a questa antichissima processione, per vivere insieme un’esperienza di unità e condivisione”