Vetralla, partiti oggi i lavori sulle strade comunali

NewTuscia – VETRALLA – Partiti questa mattina in via della Veronica, i lavori di rifacimento manto stradale e manutenzione straordinaria di alcune delle strade di competenza comunale ad alta pressione di traffico. L’amministrazione comunale con l’attuale somma di euro 400 mila messa a disposizione, ha individuato una prima parte di interventi, fermo restando la necessità di procedere sulla quasi totalità delle strade di competenza comunale, la cui viabilità risulta essere particolarmente critica, a causa delle avverse condizioni climatiche verificatesi negli anni, nonché l’elevato traffico di veicoli e mezzi pesanti.

Riportiamo l’elenco delle strade oggetto di interventi straordinari ed urgenti:

VIA DELLA VERONICA

VIA DI MAZZACOTTO

VIA FOSSOGRANDE

VIA CORNETO

VIA LE VALLI

