San Lorenzo Nuovo, si è svolta oggi la mini Sagra degli Gnocchi

di Serena Biancherini

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Che a San Lorenzo Nuovo si festeggi la Sagra degli Gnocchi è cosa ormai risaputa, il paese in agosto veste i panni del massimo spirito collaborativo e culinario per la tradizionale festa in cui sfoggia una delle sue specialità. Ciò che ancora non era successo, invece, è la versione che vede protagonisti come cuochi i bambini e i ragazzi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media.

Oggi, mercoledì 25 maggio, anche i piccoli hanno avuto la loro Sagra sullo sfondo del bellissimo scenario che la località del Vignolo può offrire in una giornata, una delle poche di maggio, decisamente primaverile.

Nel verde, al riparo dal sole sotto i gazebo messi a disposizione per l’occasione, mani vivaci, mani impacciate, mani completamente ricoperte di farina e pasta si sono messe all’opera sotto la supervisione degli insegnanti, tra chiacchiere e risate, come quelle di cuochi con tanto di cappello da Chef.

Ovviamente, mentre i bambini preparavano i loro gnocchi, nella cucina i volontari, di cui facevano parte anche alcuni genitori oltre ai membri dell’associazione Pro San Lorenzo, preparavano quelli che poi sarebbero stati consumati a pranzo, insieme a patatine fritte e hamburger.

Sembrerebbe tutto molto semplice, dei bambini che si divertono in una delle ultime giornate di scuola rimanenti, ma a ben guardare c’è stato da parte di alunni e insegnanti un duro lavoro e una bella preparazione.

L’iniziativa è nata da un progetto che vede uniti tutti e tre gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Media) e che riguardava la tradizione di San Lorenzo Nuovo da un punto di vista culturale, storico – archeologico e gastronomico.

Una volta sondato l’interesse dei bambini, gli insegnanti si sono riuniti e con una preparazione di alcuni mesi hanno orchestrato l’evento coinvolgendo tutti i loro alunni in un processo di apprendimento basato sul divertimento.

Su un piano anche scientifico, le classi si sono impegnate a trovare risposte alle domande su cosa fosse, cosa rappresenti, dove nasce e come si coltiva la patata. Il livello di difficoltà e la peculiarità delle nozioni aumentano ovviamente con il crescendo degli ordini scolastici: alle scuole medie si è affrontato l’argomento in maniera più rigorosa, dalle proprietà organolettiche, la cui semplificazione ha trovato attenti gli alunni della scuola primaria. Ma anche i più piccoli hanno dato il loro contributo, non solo con l’idea, quanto con la sperimentazione: hanno osservato la crescita dei tuberi in diverse condizioni di luce, dentro un armadio e fuori.

La leggenda del progetto ha come sfondo due tabelloni con delle margherite attaccate su un prato: un lavoro eseguito lo scorso anno dalle tre sezioni della Scuola dell’Infanzia e che ha coinvolto anche la Primaria – facendo da trait d’union tra le due – poggia sull’importanza della gentilezza. La protagonista è Margherì, un fiore amorevole che durante un viaggio alla scoperta del mondo apprende che non tutti i suoi abitanti capiscono il significato della gentilezza. Margherì perde i sui bei petali per la durezza da cui si trova circondata riuscendo a farli rinascere solo quando dei bambini le rivolgono parole delicate.

Tutti i bambini hanno realizzato la propria rappresentazione di Margherì in questi due tabelloni e a questo punto nasce il progetto vero e proprio. Le insegnanti inseriscono un fiore estraneo tra i disegni lanciando una sorta di sfida. In una serrata caccia al tesoro tra i libri della biblioteca comunale il bottino, rappresentato dalla figura e dal nome dell’elemento estraneo, viene portato alla luce e risulta essere per l’appunto la patata.

Agata, patata di nome e di fatto dal momento che rappresenta sia una varietà della specie che il nome che i piccoli ricercatori le hanno dato, da quel momento è entrata a far parte della vita scolastica sanlorenzana.

È stata piantata e studiata. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, ha trovato alloggio sia dentro l’edificio, durante l’inverno, che fuori nell’Ortus Musicalis.

Assistendo ai preparativi della giornata si poteva osservare l’entusiasmo e allo stesso tempo la serietà che gli aspiranti cuochi mettevano nel lavoro sottolineando il valore pedagogico dell’esperienza e della preparazione che vi stavadietro.

Il modo in cui i bambini leggono la realtà, ha spiegato l’insegnate di Scuola dell’infanzia Simonetta Chiaretti, è estremamente versatile, riescono a imparare con molta facilità spaziando tra i più svariati argomenti, non ultimo la musica.

Ne sono dimostrazione, in effetti, l’efficacia del laboratorio musicale curato da questa stessa insegnante nonché cantante lirica (che ha illustrato la nascita e la preparazione di questo 25 maggio) e la lavagna interattiva multimediale di grandi dimensioni donata dall’amministrazione comunale che ha aiutato quasi tutti i bambini più grandi a leggere e scrivere.

Per riprendere le parole del sindaco Massimo Bambini, la riuscita di questa giornata si deve alla sinergia tra gli enti locali e scuola.

Un ringraziamento a tutti i volontari che hanno dato una grande mano nonché a tutti gli insegnanti, che rivestono un ruolo cruciale nella formazione non solo culturale, ma caratteriale, dei loro alunni.