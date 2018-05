Roma, giornata di chiusura per A spasso con ABC

NewTuscia – ROMA – Guardare Roma e il Lazio, il suo ambiente, il territorio, la sua architettura e il suo patrimonio archeologico con un “altro sguardo”. È questo l’obiettivo del Progetto Scuola A Spasso con ABC, promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale, che il 29 maggio avrà la sua tappa conclusiva all’Auditorium Parco della Musica di Roma per le premiazioni dei lavori realizzati dalle scuole.

Una finale che avrà per protagonisti gli studenti, i quali tra video, scritti e opere originali tutte da scoprire, hanno elaborato un racconto sulle bellezze della nostra regione cercando nuove forme di narrazione e lettura grazie allo sguardo originale degli stessi ragazzi.

Tra gli ospiti della mattinata Lorenza Bonaccorsi, Assessore al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio, Lucrezia Ungaro, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Responsabile del Museo dei Fori Imperiali – Mercati di Traiano, Francesca Jacobone, Presidente di Zètema Progetto Cultura, José Ramón Dosal Noriega, Amministratore Delegato dell’Auditorium Parco della Musica.

A condurre la mattinata Pino Strabioli, regista, attore e conduttore televisivo accompagnato dalle incursioni artistiche dell’attore Blas Roca Rey, della video performance “Classic Dance” di Sam 3 raccontata dalla curatrice Antonella di Lullo, insieme allo scrittore Marco Lodoli e a Giovanna Pugliese, coordinatrice del Progetto ABC. A concludere la mattinata e a consegnare il primo premio sarà l’attrice Paola Minaccioni.

Saranno presenti, inoltre, personalità e rappresentanti delle istituzioni, dello spettacolo e del mondo della cultura.

Roma, Cassino, Civita di Bagnoregio con i giardini di Bomarzo e Villa Lante, Formia con Gaeta, Sperlonga e Gianola: sono questi i luoghi che hanno avuto gli studenti degli istituti superiori di Roma e del Lazio quali protagonisti per A spasso con ABC. Cornici meravigliose raccontate attraverso un punto di vista inconsueto attraverso la testimonianza e la partecipazione di artisti, attori, giornalisti, storici, divulgatori, scrittori, tra i quali Lorenzo Pavolini, Paco Lanciano, Pino Calabrese, Paolo Crepet, Donatella Finocchiaro, Vittorio Macioce, il prof Paolo Carafa e con la speciale presenza di Piera Degli Esposti.

A Spasso con ABC per i ragazzi di Roma e del Lazio è stata un’occasione speciale per poter uscire dalle aule e toccare con mano la grandezza della nostra storia, accompagnati da figure guida, narratori di suggestioni e poetiche per uno sguardo diverso, impressionistico e concettuale, per riuscire a leggere il passato e la realtà circostante in modo acuto, profondo, intelligente, così da poter contribuire a formare i cittadini e i professionisti di domani nel segno della bellezza.

Come in un rinnovato Grand Tour del Settecento, A spasso con ABC ha proposto un approccio didattico insolito e nuovo, che ha consentito ai ragazzi di scoprire le bellezze e le ricchezze culturali e artistiche dei principali luoghi-simbolo della nostra regione: come l’importanza storica di Cassino, l’incanto emotivo di Civita di Bagnoregio, il fascino di Formia e delle Isole ponziane e la grandezza di Roma e del suo antico passato.

A Spasso con ABC, iniziativa promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del PORFSE Lazio 2014-2020/Asse III – Istruzione e Formazione/Obiettivo Specifico 10.1 e ideata e curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.