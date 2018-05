I Ramiccia in concerto a Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – I Ramiccia tornano in concerto a Vetralla. l’8 giugno alle 22 in P.zza della Rocca, in occasione dell’apertura della 25^ edizione di “Fiori alla finestra e Cene in Cantina” in programma per l’8, 9, 10 e 15, 16, 17 giugno.

I Ramiccia eseguiranno i loro brani più famos i come, ad esempio, “Tanto domenica vajo ar mare“, “Professoressa“, “Abra cadabra“, “Mozzica gane” e i brani del loro ultimo album “Bifolk Soud System“.

Avremo la squadra al completo:

Francesco Antonozzi “Sandokan” alla voce E CHITARRA

Francesco Piccioni “Makumba” alla chitarra

Alessandro Lindozzi “Mendoza” al basso

Alfredo Vitroni “Bathman” alla batteria

Arnaldo Piermartini “Skappotto” al sax contralto e voce cori

Elvio Porta al “Jiurassicsax” al sax baritono

Maurizio Gregori “Trasporto” al sax tenore

Maurizio loreti “Semovente” alla tromba

I Ramiccia non saranno l’unico concerto imperdibile della festa, durante i due fine settimana si esibiranno diversi gruppi musicali, uno più bello dell’altro. COSTA VOLPARA, DUAL SHOCK, THE ITALIAN JOB, THE SOFA’ BAND e molti altri. In più laboratori, degustazioni, mostre fotografiche e pittoriche. E per chi vuole ballare potrà spaziare dal liscio alla dance. Un fitto calendario di eventi che è possibile consultare sul sito www.prolocovetralla.it dove è possibile anche consultare i menù delle cantine: buon cibo e ricette tipiche.

Per chi volesse partecipare ai vari concorsi ricordiamo che mancano pochi giorni. 1000€ in palio per Colorando Vetralla e da non perdere il Contest Fotografico. Tutte le informazioni e regolamenti su www.prolocovetralla.it