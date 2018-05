Legge per le rigenerazione urbana, un valido strumento

NewTuscia – ROMA – «Una valido supporto per i Comuni, per una Regione che crede nella tutela del territorio e in uno sviluppo economico sostenibile». Esprime soddisfazione Enrico Panunzi all’istituzione dell’ufficio speciale per la rigenerazione urbana all’interno della Direzione urbanistica e territorio. Il nuovo servizio favorirà la piena e uniforme attuazione della legge regionale approvata nel luglio del 2017 dopo essere stata discussa nella sesta commissione, di cui il consigliere regionale era presidente.

«La legge supera le norme transitorie e derogatorie del piano casa con nuove disposizioni legislative ordinarie. – afferma Panunzi – Il nuovo sportello garantirà la corretta attuazione della rigenerazione urbana, favorendo la riqualificazione di aree degradate, riducendo il consumo di suolo e promuovendo uno sviluppo economico sostenibile». In particolare l’ufficio speciale fornirà misure di formazione e assistenza ai tecnici comunali e agli operatori del settore, curerà la programmazione di interventi urbani sostenibili e provvederà alla pianificazione e agli adempimenti normativi di progetti speciali e piani di riqualificazione urbanistica.

«Chiarezza e trasparenza hanno contraddistinto e contraddistinguono l’Amministrazione Zingaretti. – conclude il consigliere regionale – Abbiamo messo ordine a un settore vitale per il Lazio, trovando il corretto equilibrio tra esigenze economiche e salvaguardia del territorio».