Hope, cagnolina cieca, cerca casa

NewTuscia – La vita di Hope è stata, fino a poco tempo fa, solo un lungo incubo. Presa probabilmente in qualche cucciolata casalinga e data via al primo che capita, tanto per disfarsene. Forse, fin da cucciola, è stata la compagna di giochi di qualche bambino. Ma poi, dopo poco tempo, è stata messa in giardino, da sola, con una scatola per cuccia e pure legata alla catena.

Hope in queste condizioni ci ha passato circa dodici anni. Una vita intera senza amore, senza cure. Hope si è ammalata di diabete, ma non ha ricevuto alcuna cura. A causa di questo, è diventata completamente cieca. Ma sempre a catena.

Finalmente, un giorno è avvenuto un miracolo, ed Hope è stata liberata, portata in salvo lontano da chi l’ha ridotta cosÌ. Era in condizioni pietose, ma pian piano, con le cure e con le attenzioni e l’affetto, si è ripresa. Ora si trova da una volontaria, si è ambientata ma rimaneva all’inizio comunque un po’ triste.

Ora da circa un mese a tenerle compagnia ci sono dei cuccioli, lei sembra ringiovanita, sta facendo loro da mamma, è allegra e felice, ma i cuccioli che sta crescendo pian piano stanno trovando tutti una casa, e tra poco Hope sarà nuovamente sola!

Cerchiamo per Hope una adozione speciale con persone con un grande cuore. Hope ha bisogno di un contesto adeguato, cioè una casa con giardin, sarebbe anche bello se avesse un compagno di buon carattere che possa farle da guida, castrato, perché Hope è rimasta intera e non è più sterilizzabile. No gatti, non ci vede ma li sente benissimo…

Hope, a causa del diabete, deve ogni giorno fare una piccola iniezione di insulina, ed un controllo mensile veterinario per tenere controllata la glicemia. Deve mangiare un cibo di buona qualità ma non specifico. Il costo settimanale dell’insulina, per la sua taglia e necessità, è di Euro 14,50 a settimana, come il costo di poco più di due caffè al giorno.

La sua adozione è un pochino impegnativa, ma non eccessivamente. Lei è una cagnoletta dolcissma, ha imparato a convivere col suo handicap, si muove bene, accetta le cure tranquillamente, è sufficiente dirle “Hope, punturina” lei si avvicina e si siede in attesa. Cosa dire di più? Le foto parlano per lei, lei che nonostante non abbia più la vista ci vede lo stesso con gli occhi dell’anima.

Hope è una taglia contenuta, sui 15 kg ed ha sui 13 anni, nata probabilmente nel 2005, per amorevole adozione viene affidata in tutto il centro nord Italia previa disponibilità a visita di preaffido, post affido e a mantenere contatti nel tempo.

Per info ed adozione contattare :

389.9681604 – adottamidalcanile@gmail.com

3343655706 – 3475143882 anna.aclonlus@gmail.com