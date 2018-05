I Comuni del Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena” e il ricordo della Grande Guerra

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nell’ambito delle numerose iniziative promosse da enti pubblici e privati per ricordare i cento anni dall’inizio del Primo Conflitto mondiale il Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena” ha voluto dare il suo contributo con un progetto, finanziato dalla Regione Lazio (L. R. 6/2013), con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e il partenariato dell’Archivio di Stato di Viterbo, che mira ad indagare gli “effetti” che tale conflitto provocò dal punto di vista sociale, politico ed economico sulle dieci comunità del lago di Bolsena, che costituiscono il Sistema stesso (Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano). Lo studio si propone anche di portare alla luce i nomi e le storie dei tanti soldati che, loro malgrado, furono i protagonisti di quella che fu definita da papa Benedetto XV “un’inutile strage” e che nel nostro territorio, diversamente dal Secondo Conflitto mondiale, non ha lasciato segni devastanti dei passaggi delle truppe o dei bombardamenti, mentre ingente è stato il tributo pagato dalle Comunità e dalle famiglie locali sia in termini di vite umane sia sottoforma di pesanti restrizioni e sacrifici che mutarono il modo di vivere quotidiano. Circa 730 caduti, questo fu il pesante tributo pagato dalle comunità del lago. Il progetto di ricerca dal titolo Dal solco alla trincea. La Grande Guerra nel territorio del lago di Bolsena attraverso i suoi protagonisti ha concretizzato gli esiti di tale ricerca – condotta dall’Associazione culturale CLIOLAB. Laboratorio di iniziative culturali – attraverso la pubblicazione di due monografie, la realizzazione di due mostre documentarie itineranti e di una banca dati che raccoglie tutte le informazioni relative agli oltre 5000 soldati del comprensorio del lago che furono mobilitati per la Grande Guerra.

Sabato 26 maggio 2018, alle ore 18,00, presso l’Auditorium comunale di Bolsena avrà luogo la presentazione del primo dei due volumi dedicati alla Grande Guerra dal titolo: Dal solco alla trincea. La Grande Guerra nel territorio del lago di Bolsena attraverso i suoi protagonisti. 1. Il lutto e la memoria: i monumenti ai caduti, a cura di Raffaella Bruti. A margine verrà inaugurata presso la Biblioteca comunale di Bolsena anche la mostra documentaria collegata al libro. La presentazione del secondo volume, dal titolo 2. L’altra guerra: “Il fronte interno” a cura di Raffaella Bruti, Monica Ceccariglia, Danila Dottarelli avverrà in altra data.