Bosco Urbano: Il M5S di Tarquinia invita il 27 Maggio tutti all’iniziativa di cura del verde

NewTuscia – TARQUINIA – Il Movimento cinque stelle Tarquinia, invita tutti gli amanti della natura, ed i sostenitori del Bosco Urbano realizzato il 19 Novembre 2017 con il contributo spontaneo dei cittadini e con il grande lavoro dei volontari e attivisti 5 stelle, a partecipare domenica 27 Maggio alle ore 10:00 in Via Scorticagatti, località Tartaglia (zona artigianale) ad un’iniziativa a favore della cura e della manutenzione del verde urbano.

Sarà l’occasione per stare un paio d’ore insieme, occupandoci del benessere della prima opera pubblica, fatta dai cittadini per i cittadini: taglieremo l’erba, raccoglieremo le cartacce ed innaffieremo le piante!

Vi aspettiamo, non mancate.