Ance. Sberna (FI): “Su urbanistica e edilizia garantire procedure snelle e tempi certi”

NewTuscia – VITERBO – L’odierno appello di ANCE è solo l’ennesimo campanello d’allarme relativo a una situazione di abbandono in cui ormai versa l’amministrazione comunale.

Non è la prima volta che anche noi lamentiamo l’assenza della politica e della gestione tecnica di diversi assessorati e settori di Palazzo di Priori, ancor prima del “fuggi fuggi” in vista delle campagne elettorali, prima regionali e ora comunali.

Nel suo complesso, il settore edile rappresenta uno dei comparti più importanti del nostro territorio. Le politiche urbanistiche richiedono un tempestivo rilancio a partire dalle delibere di applicazione della l.r. n. 7/2017 sulla Rigenerazione urbana e il recupero edilizio. Mentre resta inaccettabile non aver saputo prevedere per tempo l’individuazione di un nuovo vertice dirigenziale del VII Settore – Urbanistica e Centro storico a seguito dell’ingresso in quiescenza del precedente dirigente e con l’ulteriore effetto di mettere in difficoltà anche le valide professionalità interne al settore.

Dal canto nostro, consapevoli che il tempo di questa amministrazione sia ormai agli sgoccioli, garantiremo impegno e competenze per mettere a disposizione della città, delle imprese, dei professionisti e di tutti i cittadini una burocrazia snella e che, senza tradire lo spirito della delicata legislazione di settore, sappia rispondere celermente alle esigenze del territorio. Siamo certi che garantire procedure snelle e termini certi per il rilascio di atti amministrativi non sia un miraggio e che, invece, corrispondano ai tratti di una amministrazione sana e moderna.

Antonella Sberna

Consigliere comunale e candidata in Forza Italia