Viterbese – FC Sudtirol: in trasferta a Bolzano per i quarti di finale dei play off

NewTuscia – VITERBO – E’ ufficiale: la Viterbese Castrense incontrerà il Sudtirol nella gara dei quarti di finale dei play off per la serie B. La gara di andata, prevista per mercoledì 30 maggio alle ore 20.30, si disputerà a Viterbo, presso lo Stadio Rocchi.

In vista della gara di ritorno, i tifosi gialloblu stanno già organizzando la trasferta in pullman, per la partita che si disputerà a Bolzano domenica 3 giugno 2018 alle ore 18.00. La partenza è prevista per le ore 6.30 dallo Stadio Rocchi. Il prezzo del pullman è di 40 euro. E’ possibile effettuare le iscrizioni presso il bar Le Iene.

Per ulteriori informazioni: Stefano 347.7741075 – Christian 328.7754640 – Barbara 339.7588268

NewTuscia.it invita tutti i tifosi a partecipare a questo importante appuntamento per il nostro calcio locale, sostenendo la Viterbese: vincere, significherebbe infatti arrivare alla semifinale nazionale, avvicinandosi di un ulteriore passo alla serie B.