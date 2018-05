NewTuscia ROMA – Dal 18 al 27 maggio si festeggia la Settimana Europea dei Parchi. Si vuole ricordare così il giorno in cui, il 24 maggio del 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Si trattava del Sarek National Park, uno spazio bellissimo con montagne a perdita d’occhio e circa cento ghiacciai.

Questa edizione della Giornata dei Parchi Europei 2018 si celebra nel corso dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale con lo slogan: “Patrimonio culturale: è nella nostra natura”.

Natura e cultura, due risorse dal valore inestimabile che si intrecciano nei territori delle Aree Protette italiane. Una straordinaria ricchezza fatta di testimonianze storiche, artistiche, archeologiche e architettoniche, spesso in contesti naturalistici unici.



Il sistema dei parchi di RomaNatura ne è l’esempio plastico.

“Oggi i parchi devono cogliere la sfida del tenere insieme un Capitale Naturale di grande pregio con la salvaguardia della ricchezza culturale dei luoghi promuovendo tale patrimonio come un importante volano di sviluppo locale – dichiara Maurizio Gubbiotti, Presidente di RomaNatura e Coordinatore Federparchi Lazio – le Aree Protette sono riserve di futuro, che rispondono alla primaria necessità di rinnovare la disponibilità di beni comuni come acqua, suolo e atmosfera e sempre più spesso sono uno strumento per rilanciare l’economia e l’occupazione, protagonisti di uno sviluppo locale sostenibile – prosegue Gubbiotti – uno scenario che richiede lungimiranza e capacità di visione per vivere quei luoghi e incontrare la bellezza degli ambienti naturali.

La forza della storia e delle tradizioni, riconosciuta a livello internazionale, che qui si fonde in un rapporto quotidiano che lega natura e cultura, biodiversità e agricoltura, arte e paesaggio: il valore aggiunto che rende le aree protette italiane un elemento di ricchezza insostituibile, e che dobbiamo rendere sempre più aperti e fruibili”.

Diverse le Attività proposte da RomaNatura per la settimana Europea dei Parchi:

Il 19 maggio scorso si è svolto l’evento “La notte il bosco, la città”. Luci, suoni e panorami di un bosco in città. Una suggestiva passeggiata notturna all’interno della Riserva Naturale di Monte Mario nel cuore di Roma da via dei Casali Mellini a Villa Mazzanti.

Dal 25 al 27 maggio RomaNatura sarà presente presso il Parco dell’Appia Antica con un proprio stand espositivo con materiale divulgativo-promozionale e proiezione di video sulle Aree Naturali protette gestite dall’Ente. Nell’ambito della manifestazione sarà possibile osservare il sole e i pianeti con potenti telescopi, ascoltare i rapaci notturni, partecipare a laboratori didattici sui meteoriti, registrare gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli al tramonto, vedere gli ultimi modelli delle attrezzature astronomiche presentati dai principali operatori del settore, effettuare esperimenti di fisica, ascoltare conferenze sulle onde gravitazionali, visitare una mostra sulla biodiversità e la citizen science, partecipare alla raccolta dati su specie rare nel parco insieme ai ricercatori, informarsi sull’inquinamento luminoso e molto altro ancora.

Il 27 maggio RomaNatura promuoverà l’Evento Local&Global: Bambini contadini cittadini del mondo, nella Riserva Naturale Decima Malefede. Una giornata all’aria aperta, dedicata ai laboratori di gioco/conoscenza sull’alimentazione, alla musica, al teatro, alla scoperta di usi e costumi dei tanti luoghi del mondo e all’immancabile pranzo della domenica.

Per i bambini da 8 anni in su: RomaNatura proporrà due laboratori a cura dei Guardiaparco: “Mangiafoglia!”: “Cosa desidera foglia, radice, seme o fusto?” Stand/laboratorio di identificazione delle parti commestibili delle piante.

Per i bambini dai 6 – 11 anni “La musica dei semi”: Riconoscere i semi attraverso il loro suono. Laboratorio incentrato sull’osservazione della diversità dei semi in relazione al suono che emettono.

Per informazioni sul programma www.romanatura.roma.it