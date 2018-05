Privacy, a Viterbo seminario gratuito della CNA sul nuovo Regolamento europeo

NewTuscia – VITERBO – L’entrata in vigore, da domani, del nuovo Regolamento per la protezione dei dati personali e sensibili delle persone fisiche, coinvolge praticamente tutte le imprese. Ma quali sono i dati richiesti con il Regolamento e come devono essere gestiti? Che tipo di misure si è tenuti ad applicare? Quali gli adempimenti in materia di cyber security? Insomma, come affrontare il cambiamento? A questi quesiti risponderanno gli esperti che interverranno al seminario organizzato dalla CNA, in collaborazione con Sixtema Spa (Gruppo Tecnoinvestimenti), a Viterbo, nella sala conferenze della Camera di Commercio (in via Fratelli Rosselli 4).

L’appuntamento è fissato per mercoledì 30 maggio, alle ore 17. Dopo l’introduzione di Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, sono programmate le comunicazioni di Stefano Pavani e Laura Barlotti, entrambi di Sixtema. Il primo illustrerà, punto per punto, il Regolamento sulla privacy, la seconda spiegherà come CNA si è preparata per dare le risposte necessarie e assisterà le imprese per metterle al riparo da eventuali rischi. Prenderà quindi la parola Gianluca Boccacci, esperto in cyber security.

La partecipazione all’evento è gratuita. Obbligatoria la prenotazione sul sito www.cnaviterbocivitavecchia.it. Info: CNA, 0761.2291.