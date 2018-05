Giovanni Arena: “Mettere in sicurezza il passaggio pedonale di Ponte dell’Elce”

NewTuscia – VITERBO – “Mettere in sicurezza il passaggio pedonale che collega il quartiere di Ponte dell’Elce a Porta Romana sarà uno degli interventi che realizzeremo nei primi cento giorni a Palazzo dei Priori”. Lo afferma il candidato sindaco del centrodestra unito, Giovanni Maria Arena, da sempre in prima linea per il superamento delle criticità del quartiere periferic o sulla Cassia.

“È un impegno concreto che prendiamo con i cittadini che vivono a Ponte dell’Elce – continua Arena -, e che senza dubbio saremo in grado di tradurre in realtà, come in passato già accaduto con l’illuminazione pubblica e la segnaletica stradale. L’attenzione alle periferie urbane nei prossimi cinque anni da parte del centrodestra sarà totale: non solo Ponte dell’Elce, infatti, ma anche Santa Barbara, dove faremo dimenticare i recenti trascorsi completando la scuola Boat e aprendo finalmente la palestra. Inoltre, tra i nostri punti programmatici c’è la realizzazione di un’area verde a Villanova”.

“Quest’anno a dicembre quando Babbo Natale passerà per il quartiere – conclude Giovanni Arena, facendo riferimento al suo impegno nell’organizzazione di eventi natalizi, specie dedicati ai più piccoli, a Ponte dell’Elce – potrà finalmente portare in dono ai residenti la realizzazione di quel collegamento pedonale tanto necessario quanto atteso”.