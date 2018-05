Carbognano, al via la 6° edizione della Passeggiata Ecologica

Nell’ambito dei festeggiamenti dei Santi patroni Sant’Eutizio da Ferento e San Filippo Neri l’Associazione A.MI.CI ha organizzato per Sabato 26 a Carbognano la 6° edizione della Passeggiata Ecologica.

La facile passeggiata di circa 4 Km si svolgerà lungo sentieri naturalistici in loc. Rozzo ed è rivolta a tutti gli amanti della natura. L’appuntamento per la partenza è in Piazza del Pesatore alle ore 10,00. Al termine del percorso sarà offerto ai partecipanti nell’area pic-nic un piccolo ristoro.

Associazione A.MI.CI