Regione, Aurigemma (FI): “Istituzione ufficio speciale rigenerazione urbana significa che legge non funziona”

NewTuscia – ROMA – “Oggi l’amministrazione Zingaretti ha istituito un ufficio speciale per la rigenerazione urbana, per favorire la piena e uniforme attuazione della normativa in questione. Non è mai capitato “a misura d’uomo” che, per comprendere una legge approvata dalla regione, servisse un ufficio per spiegarla non solo ai 378 sindaci della regione Lazio, ma ai circa 6 mln di cittadini che vorrebbero attuare agevolmente quanto era già previsto dalla legge del piano casa, che guarda caso è stata mantenuta in piedi dalle altre regioni di Italia tranne il Lazio.

Il presidente Zingaretti ha pensato bene di modificarla, complicando ulteriormente la già complessa situazione burocratica di settori delicati come l’urbanistica e l’edilizia. Complicati a tal punto che oggi il Governatore si rende conto del danno fatto e cerca di trovare rimedio. Forse sarebbe più opportuno utilizzare queste risorse umane per dare risposte alle altre problematiche (di carattere ambientale e territoriale), rendendo più semplice e snella una legge che è partita male, e sta finendo peggio. Per questo motivo, proporremo degli emendamenti migliorativi in tal senso”.

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma