Primo raduno internazionale di vespe Città di Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Si é svolta lunedì la conferenza stampa per l’evento che si svolgerà questo fine settimana sul colle falisco e tutto dedicato alle vespe.

Alla presenza del sindaco di Montefiascone Massimo Paolini,dell’assessore al turismo Paolo Domenico Manzi e del Vespa Club Lago di Bolsena, é stata presentata la tre giorni di eventi raccolta nel “1 raduno internazionale città di Montefiascone” che inizia il giorno 25 maggio e si conclude domenica 27 maggio.

Molto ricco il programma che inizia molto presto e impegnerà tutti i presenti per tutti e tre i giorni in un vero e proprio tour del divertimento.

Non poteva mancare la degustazione del vino locale Est est est presso l’enoteca provinciale” che si trova presso la Rocca dei Papi.

Grande soddisfazione da parte di tutte le attività locali ricettive che stanno registrando il tutto esaurito e non da meno i ristoranti che ben coordinati con l’evento e gli organizzatori hanno messo in campo dei prezzi veramente concorrenziali e invitanti come le pietanze locali.

Ovviamente non poteva mancare la musica in piazza nelle due serate di venerdi e sabato con il concerto di venerdì dei “The Rover” con inizio ore 21:30 e il super concerto il sabato sera con i “muppets Cover Band” con inizio ore 22:00 il tutto contornato con stand per la vendita di birra artigianale,artisti di strada,mercatini,street food e tanto altro.

L’evento è patrocinato dal comune di Montefiascone “assessorato allo sport,eventi e promozione del territorio” ed è un memorial dedicato a Maurizio Mocini.

Per seguire tutto il programma seguire il cito:www.vespaclublagodibolsena.it