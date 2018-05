La violenta morte del 42enne Daniele Barchi

NewTuscia – VITERBO – Una tragedia ancora inspiegabile. E’ quella che ha visto coinvolto il 42enne Daniele Barchi, originario della provincia di Salerno ma residente a Viterbo in via Fontanella del Suffragio 16. E’ stato ritrovato ieri sera, ricoperto di lividi e con la faccia massacrata, riverso all’interno della sua abitazione.



La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco che, penetrati all’interno della casa di Daniele Barchi, dopo una segnalazione, lo hanno trovato senza vita.

Subito partite le indagini da parte degli inquirenti: sul posto è arrivata la Squadra mobile di Viterbo, guidata da Donato Marano, con il vicequestore Riccardo Bartoli che ha iniziato a prendere tutti gli indizi per capire i motivi alla base dell’aggressione che, come sembra dalle ferite riportate in varie parti del corpo dal Barchi, sarebbero state le cause della morte dell’uomo.

Intanto è stato già interrogato fino alle prime ore di questa mattina un 30enne che avrebbe conosciuto la vittima: lo ha fatto il pubblico ministero Stefano D’Arma con il capo della Mobile Marano: è da verificare i collegamenti tra la persona interrogata e il Barchi.

Attualmente il corpo della vittima è ancora a disposizione del magistrato e l’abitazione di via Fontanella del Suffragio è stata sottoposta a sequestro per le indagini.