La Finass Atletica Viterbo in evidenza negli interprovinciali Viterbo-Rieti con la categoria Ragazzi/e

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta a Viterbo domenica 20 maggio, presso l’impianto Comunale del Campo Sportivo Scolastico, la prima fase Interprovinciale (Rieti-Viterbo) dei Campionati Regionali di Società riservati alle categorie Ragazzi/Ragazze, ed anche valevole come 2^ prova del Trofeo Esordienti di Prove Multiple Provinciale.

Buone le prestazioni ottenute dai giovanissimi portacolori della Finass Atletica Viterbo, società del capoluogo che svolge da moltissimi anni una ricchissima attività di avviamento alla disciplina sportiva sotto la competente guida degli allenatori Linda Misuraca, Federica Gregori ed Umberto Battistin.

Nella categoria Ragazzi/e ottengono i migliori risultati Beatrice Laurenti che vince la prova di Marcia 2Km. Sfiorando con il tempo di 11’51”90 il suo record personale sulla distanza; vince nel Vortex Lorenzo Ticconi con 40,18 e vince i 300m.Filippo Anselmi che si ripete nel lungo con un brillante 2° posto con 4,42. Argento nei 300m. per Alberto Anselmi, Camilla Greto nei Lungo e Giulia Mecarini nella Marcia e Filippo Rocchetti è 4° nel Vortex con 38,97.

Buone prestazioni anche degli esordienti impegnati nella prova di ostacoli, velocità e lancio del Copertone: Lorenzo Perone vince nel Triathlon Eso C/M , Alessandro Mazzei 2° nei B/M e Cristian Pagnottelli 1° in quello A/M. Tra le femmine 2° posto nelle EsoC per Valentina Montella, 2^ anche Diana Ambrosini nella B e 5° posto di Melita Bertoccini nella A.