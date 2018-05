Gens Nova Viterbo, Daniele De Luca nuovo coordinatore

NewTuscia – VITERBO – Il movimento politico “Gens Nova”, durante l’assemblea plenaria tenutasi in questi giorni, ha eletto all’unanimità, come nuovo coordinatore del movimento, l’avvocato Daniele De Luca.

Daniele De Luca succede al Dott. Aniello Iovino, secondo coordinatore dalla nascita del movimento, avvenuta circa otto anni fa.

Ad Aniello Iovino, che continuerà a far parte del movimento, vanno i ringraziamenti di tutti gli aderenti per avere promosso attivamente la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, e per la lungimiranza dimostrata nell’aver saputo declinare, anche nei fatti e con azioni concrete, la categoria della fraternità.

A Daniele De Luca, nuovo coordinatore del movimento, vanno i più sentiti ringraziamenti per avere accettato questo delicato incarico, che ci si augura possa condurre ad una sempre più stretta collaborazione tra cittadinanza attiva ed amministrazione comunale.

Gens Nova