NewTuscia – VITERBO – Da giugno a settembre 2018 torna per l’11esimo anno consecutivo il campus sportivo della Finass Atletica Viterbo al Camposcuola di Viterbo.

Istruttori Federali ed insegnanti di Educazione Fisica seguiranno bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni nell’apprendimento delle varie discipline sportive.

Quest’anno, dopo i lavori di ristrutturazione dell’impianto, si ritorna al camposcuola di Viterbo in Località Santa Barbara, via del camposcolastico 12. Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:00 (inizio attività ore 9:00) alle ore 14:00 (fine attività ore 13:00). Le attività proposte saranno: Atletica Leggera Pallavolo Pallacanestro Baseball Rugby Calcio Tennis Pallamano Orienteering Bocce Badminton Calcio balilla Tennis tavolo attività ludiche varie . L’ingresso al campus sarà a partire dalle ore 8:00 con inizio attività alle ore 9:00. Pausa con merenda al sacco a metà mattinata nella zona ricreativa e di accoglienza per poi proseguire con le attività fino le 13:00. Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 è possibile venire a riprendere i ragazzi. L’iscrizione è settimanale si effettua direttamente il lunedì mattina dalle 8:00 alle 9:00. La prenotazione non è obbligatoria ma gradita e si può effettuare tramite un messaggio a Federica 333 3709542 – Linda 333 4615940 o per email asdspecialtraining@gmail.com con scritto NOME + COGNOME + DATA DI NASCITA. I gruppi saranno suddivisi in base all’anno di nascita. Poiché si tratta di un campus Sportivo è obbligatoria la consegna del certificato medico per potersi iscrivere. Il costo di iscrizione iniziale è di € 10,00 e vale per tutto il periodo e comprende assicurazione e Kit maglietta + cappellino. Il costo settimanale di frequenza è di € 40,00 a settimana. Il costo per ingresso giornaliero è di € 10,00. Sono previsti prezzi scontati per fratelli ( € 70,00 due fratelli – € 90,00 tre fratelli). Il campus comincerà Lunedì 11 Giugno e proseguirà fino al 14 settembre ad eccezione delle settimane che vanno dal 13 al 26 agosto e della giornata del 3 settembre.

Per ulteriori informazioni contattarci tramite email: asdspecialtraining@gmail.com

o telefonicamente Federica 333 2709542 – Linda 3334615940