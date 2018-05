Viterbo, svolto il primo torneo di basket Audi Prima Scelta

NewTuscia – VITERBO – IL 19-20 MAGGIO 2018 nel piazzale antistante la sede della concessionaria auto AUDI di Viterbo, si è svolto il primo torneo AUDI PRIMA SCELTA: PLUS di basket giovanile , categoria aquilotti . Hanno partecipato, in questa due giorni, diverse ASD di Basket di Viterbo e provincia, tra le quali la Asd Blu Star , organizzatrice del torneo in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas di Viterbo, la New Basket di Viterbo , la Virtus di Capranica, la Asd di Basket di Montalto di Castro, la Asd di Anna Morena di Roma e la Asd Basket di Civita Castellana.

La Asd Blu Star, alla cui guida vi è il Presidente e allenatore Lillo Ferri, ha primeggiato nei due giorni di attività.

La Soc. Autocentri Balduina ha messo a disposizione tutto il proprio staff per la riuscita della manifestazione sportiva ed ha apprezzato lo spirito agonistico di questi giovanissimi atleti condividendo che lo sport diventa un potente mezzo di aggregazione, riempie il loro tempo in modo “sano” e li educa ad una corretta relazione tra pari.

Vi è stata molta partecipazione e affluenza di pubblico che ha condiviso ed apprezzato l’iniziativa sportiva della Soc. Autocentri Balduina Audi prima scelta: Plus per promuovere lo Sport Dilettantistico ed ha preso visione dei numerosi modelli di auto esposti.

Al termine del Torneo sono state premiate dal Sig. Sandro Monteduro Direttore della Soc. Autocentri Balduina, dalla dott.sa Tiziana Muscatello, responsabile marketing della Soc. Autocentri Balduina e dal Presidente Provinciale della Libertas Rapiti Nildo tutte le associazioni con una targa e tutti i giovani atleti partecipanti con una medaglia di partecipazione ed un gadget.

Le foto della manifestazione con ampi reportage sono a disposizione sul portale facebook AUTOCENTRI BALDUINA VITERBO AUDI PRIMA SCELTA: PLUS.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

(Rapiti Nildo)