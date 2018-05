Mr Sottili, dichiarazioni pre partita Pisa – Viterbese

NewTuscia – VITERBO – Queste le parole di mister Stefano Sottili nel pregara di Pisa-Viterbese, gara di ritorno dei playoff per conquistare la serie cadetta: “Sarà una gara dai toni agonistici elevati, e fino al fischio finale in campo ci servirà la massima attenzione e determinazione: è vero che con la vittoria dell’andata abbiamo a disposizione un doppio risultato, ma proprio per questo dobbiamo evitare di scendere in campo pensando solo a voler difendere un vantaggio che è esiguo.

Quindi abbiamo la consapevolezza di questa opportunità, del valore dei nostri avversari ma anche che abbiamo le armi necessarie per poter continuare questa avventura che fino ad oggi ci ha visti protagonisti . All’Arena ci sarà una cornice di pubblico da fare invidia in categorie superiori e questo dovrà essere un ulteriore stimolo ad affrontare questa gara con il piglio e la personalità necessaria per superare le normali difficoltà di una gara del genere”.