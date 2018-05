L’aviere della Tuscia e il Carosello di Villa Buon Respiro saranno protagonisti a Roma

NewTuscia – ROMA – Dal 24 al 27 Maggio, occhi puntati sull’ovale di Piazza di Siena per l’86° CSIO Roma 2018 Master D’Inzeo. L’area di Villa Borghese, riqualificata da parte dalle Istituzioni CONI e FISE è pronta ad accogliere le 16 bandiere, rappresentate dai 73 concorrenti – amazzoni e cavalieri – 178 i cavalli in concorso. Una location bio-restaurata attraverso un Green Project che ha seguito l’architettura originale così come era stata concepita alla fine del ‘700, ripristinando il fondo dell’ellisse di gara in erba e dunque riportandolo alla sua veste originale ‘verde’. Restaurate anche le antiche gradinate.

L’escalation di risultati positivi di Luca Marziani – cavaliere di Civita Castellana – in sella a formidabili cavalli, sono alla base della sua convocazione da parte del selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci in vista dell’imminente impegno primaverile di salto ostacoli nel cuore di Villa Borghese. Un 2018 ad alti livelli, l’ultimo dei successi di Marziani, conquistato proprio a Montefalco lo scorso weekend in sella a Don’t Worry B (castrone olandese di 10 anni, figlio di Numero Uno, scuderia Pian del Trullo, proprietario Piergiuseppe Bedini di Fabrica di Roma) è arrivato venerdì con la vittoria del premio Antonio Caprai nella gara Ranking C145, ennesima conferma che il binomio sta attraversando un periodo di splendida forma, forte di un’ottima preparazione. Nel mirino dell’aviere della Tuscia il prossimo obiettivo è quindi Roma, appuntamento internazionale, prima di concentrarsi a pieno sui mondiali FEI WEG 2018,in programma a settembre in Nord Carolina negli Stati Uniti.

Le parole di Marziani alla vigilia dell’attesissimo appuntamento capitolino: “Arrivo carico. Piazza di Siena è un luogo magico, meraviglioso e devo dire che rivedere il prato è veramente emozionante. Non vedo l’ora di entrare nell’ovale con i miei cavalli. Sono orgoglioso di saltare in rappresentanza dell’Italia, questo è il concorso più importante della stagione. La squadra italiana è competitiva e possiamo far bene nonostante le presenze dei top dell’equitazione in arrivo da tutto il mondo ”.

Un weekend che si preannuncia caldo sia per le emozioni, sia per le previsioni meteo. Giovedì e sabato Marziani parteciperà nelle gare individuali in sella a Don’t Worry B. Venerdì pomeriggio sarà impegnato con la squadra degli azzurri in “Coppa delle Nazioni Intesa San Paolo”, in sella a Tokyo du Soleil. A completare la rosa degli italiani che disputeranno la Coppa, Bruno Chimirri, Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet e Paolo Paini. Domenica Marziani affronterà il “Rolex Gran Premio Roma” in sella a Tokyo du Soleil (stallone francese di 11 anni).

Confermata la presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella sarà presente in Tribuna d’Onore per seguire l’attesa Coppa delle Nazioni. La presenza della massima istituzione della Repubblica Italiana, sarà accompagnata dal sorvolo inedito della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle celebri Frecce Tricolori sull’area di Villa Borghese.

Non solo salto ostacoli a Piazza di Siena. Come ogni anno, molti attesi saranno i Caroselli, protagonisti in campo saranno i ragazzi di Villa Buon Respiro, centro di riabilitazione viterbese, specializzato anche in riabilitazione equestre. E ancora i Lanceri di Montebello e il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo che ancora una volta, porrà il suo sigillo sull’edizione numero 86 dello CSIO di Roma. L’ingresso per il pubblico nelle aree del concorso ippico (Piazza di Siena e Galoppatoio) sarà gratuito.

STEFANO MARIGLIANI