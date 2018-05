Comitato Pendolari FRN: “Rifiuti accatastati in via Flaminia”

NewTuscia – ROMA – Come avevamo scritto qualche settimana fa, nelle piazzole di sosta delle gallerie sulla via flaminia, all’altezza della stazione di montebello e a ridosso del cimiterodi prima porta esiste una discarica che nessuno si cura di ripulire e nemmeno di sorvegliare quelle piazzole per punire quei “trogloditi” che ci scaricano i rifiuti. Avevamo scritto a tutti i soggetti interessati, ricevendo risposta solo da ASTRAL, che pubblicammo subito, che in sintesi affermava che “nel breve tempo i rifiuti verranno rimossi“.

La lettera è del 10 maggio, sono nel frattempo trascorsi altri 12 giorni e la situazione è la seguente .

A questo punto, visto che nessuno interviene, provvederemo all’ennesimo esposto per segnalare e denunciare questo schifo assoluto e per mettere in guardia da eventuali incidenti causati dall’invasione dei rifiuti sulla carreggiata, dove transitano auto spesso a forte velocità.

Comitato Pendolari FRN