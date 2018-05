Viterbo, workshop guida ai trasporti internazionali, dogane e logistica

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 27 ottobre alle ore 9.30, presso la Camera di Commercio Viterbo, si svolge il seminario “Redazione di un Business Plan”, un incontro organizzato in collaborazione con Unioncamere Lazio, nell’ambito del nuovo ciclo di formazione IntFormatevi.

Spesso il business plan è visto come un ulteriore adempimento richiesto per accedere a fonti di finanziamento da parte di banche o altri istituti di credito, mentre in realtà il soggetto più importante per il quale deve essere redatto è l’impresa stessa, dato il forte impatto che un progetto di internazionalizzazione ha sulla sua organizzazione e sull’assetto economico-finanziario.

Nel corso del seminario verrà analizzato il processo di internazionalizzazione come scelta consapevole del management. Sarà inoltre analizzato in quale maniera sia possibile trovare un equilibrio tra una gestione snella ed efficace e gli strumenti che permettono di guidare un’organizzazione. Infine si esaminerà la funzione e la struttura di un business plan finalizzato a un processo di internazionalizzazione per una piccola impresa.

L’incontro è a carattere gratuito e a numero chiuso, e si inserisce tra le attività regionali a sostegno del processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio.

Si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda di adesione disponibile sul sito della Camera di Commercio Viterbo (www.vt.camcom.it) oppure attraverso la registrazione on line (www.laziointernational.it/polls.asp?p=131)

Per informazioni: Ufficio Marketing e Internazionalizzazione tel. 0761.234403 – 0761.234487; internazionalizzazione@vt.camcom.it