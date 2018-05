Tivoli, Palozzi-Cartaginese (FI): “Plauso all’attività sociale de il Gabbiano Laborioso”

NewTuscia – TIVOLI – “Dopo 12 anni che opera sul territorio di Guidonia, il Gabbiano Laborioso raddoppia: nasce una nuova struttura dell’associazione che aiuta i bisognosi, in via di Campolimpido 75, nel Comune di Tivoli. Con la distribuzione di derrate alimentari ogni 25 giorni, frutta e verdura ogni settimana, i volontari del Gabbiano Laborioso danno un sostegno ad oltre 200 famiglie. “Per cercare di accontentare più famiglie – afferma il presidente Bruno Fratini – si è reso necessario aprire una nuova sede a Tivoli, soprattutto grazie all’aiuto di Laura Cartaginese. Abbiamo inaugurato lunedì 21 maggio il locale, già da subito operativo. La prima distribuzione avverrà il prossimo Primo giugno 2018, come al solito visionando prima il modello Isee, per certificare che i richiedenti ne abbiano il titolo”.

“Un plauso convinto agli amici del Gabbiano Laborioso per il lavoro che svolgono ogni giorno sul territorio – affermano la consigliera regionale del Lazio, Laura Cartaginese, e il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi -. Grazie a loro, le difficoltà economiche di tante famiglie diventano meno gravose, aiutandole ad arrivare a fine mese con minori difficoltà. Abbiamo creduto sin da subito nel progetto e saremo vicini, adesso e in futuro, all’importante operato sociale, svolto con impegno e dedizione dal Gabbiano Laborioso”.