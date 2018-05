Sesto incontro con il TèDigitale alla Camera di Commercio di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Sesto appuntamento con il TèDigitale l’incontro organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo in programma giovedì 24 maggio 2018, questa volta dedicato a “Smarketing! Come l’automazione di marketing guida il successo delle vendite nell’era digitale“.

Il workshop si terrà a partire dalle ore 15,00 nella sede dell’Ente camerale in via Fratelli Rosselli n. 4 a Viterbo.

Le aziende stanno cercando di diventare sempre più orientate al cliente. Combinando Marketing Automation e CRM è possibile convertire le informazioni provenienti dalla multicanalità in informazioni adeguate a campagne di marketing estremamente mirate per convertire i visitatori in opportunità commerciali.

Durante l’incontro si parlerà di:

– Inbound Marketing, che cosa è e come sta cambiando il modo di fare marketing e sales;

– Il profilo del cliente ideale (Buyer Personas) e le fasi del percorso d’acquisto (Buyer Journey);

– Gli strumenti di Automazione di Marketing e CRM per una migliore gestione dei contatti (lead nurturing);

– Creare un sistema di punteggio (lead scoring) per inviare la giusta email, alla giusta persona al giusto momento;

– Fornire un approccio mirato e personalizzato ai contenuti digitali per potenziali clienti.

PROGRAMMA

Introduce

Luigi Pagliaro, digital coordinator Punto Impresa Digitale Viterbo

Intervengono:

Marcello Mascellini, digital mentor del Punto Impresa Digitale Viterbo, digital strategist e co-fondatore di Webnovo;

Pierpaolo Villani, digital mentor del Punto Impresa Digitale Viterbo, digital marketing manager e co-fondatore di Webnovo

Webnovo è un’agenzia di marketing digitale che nasce nel 2003 con l’obiettivo di mettere in relazione le aziende con le persone, attraverso le opportunità offerte da internet. Vi operano appassionati professionisti di marketing, con competenze specifiche in tutti gli aspetti del marketing digitale.

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione cliccando su Iscriviti.

Per ulteriori informazioni:

Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, tel. 0761.234482 – 0761.234469 – 0761-234473 / pid@vt.camcom.it /

www.vt.camcom.it.

Giovedì 24 maggio 2018 – ore 15,00

Camera di Commercio Viterbo

via Fratelli Rosselli n. 4