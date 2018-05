Paola Bugiotti, nuova candidatura per Forza Italia

NewTuscia – VITERBO – La lista di Forza Italia presenta per le prossime elezioni comunali di Viterbo una nuova qualificata candidatura, quella di Paola Bugiotti.

Viterbese di nascita, la Bugiotti è Dirigente scolastica (Preside) dal 2012 di un Istituto Comprensivo di Viterbo che accoglie oltre mille alunni dai tre ai tredici anni e dove operano oltre cento unità di personale. Una professione che comporta il doversi rapportare ogni giorno con una miriade di problemi gestionali, amministrativi e organizzativi, senza dimenticare di porre al centro del pro prio impegno i ragazzi, da guidare nella loro crescita culturale ed umana e ai quali fornire gli strumenti necessari per affrontare la complessità del mondo moderno.

“Ho deciso di candidarmi per mettere al servizio di tutti i cittadini le competenze che derivano dal mio lavoro, nel quale mi trovo a dialogare ogni giorno con decine di persone, a risolvere i loro problemi, accogliere le loro richieste, soddisfare esigenze diverse per cercare di dare ai giovani un futuro migliore”.

Appassionata di musica, è infatti anche un’ apprezzata pianista che ha compiuto gli studi al Conservatorio S. Cecilia di Roma, Paola Bugiotti può essere la candidata ideale per il rilancio culturale della città.

“Dopo aver risolto i problemi urgenti di decoro urbano e sicurezza pubblica, la futura amministrazione dovrà promuovere lo sviluppo della città partendo dalla cultura come motore propulsore di un rilancio complessivo dell’immagine di Viterbo in Italia e all’estero. Il nostro patrimonio architettonico, artistico e culturale rappresenta la vera risorsa su cui far leva per la rinascita della città, che potrà così diventare una capitale culturale internazionale”.

Riqualificazione del centro storico; realizzazione di un circuito museale cittadino; valorizzazione del Teatro dell’Unione con programmazione organica di una stagione teatrale, operistica e concertistica. Ritorno della Scuola Musicale Comunale da Via di Vico Squarano ai locali sovrastanti il Teatro; costituzione di un’orchestra stabile cittadina. Restauro e promozione di tutti i siti archeologici del territorio comunale a partire dal Teatro di Ferento.

Sono solo alcune delle azioni da promuovere nei prossimi cinque anni, con la consapevolezza che c’è tanto lavoro da fare per risollevare le sorti della nostra bella Viterbo che merita di essere valorizzata in tutte le sue enormi potenzialità.