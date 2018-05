M5S Viterbo, domenica 27 al via la Festa #ViterboAlMassimo!

Avrete l’occasione di conoscere il nostro Candidato Sindaco Massimo Erbetti e tutti i candidati consiglieri, capire le nostre idee, il nostro programma e unirvi a far parte del nostro gruppo!

Domenica 27 Maggio, staremo tutti insieme dal tardo pomeriggio in poi!

Cibo, birra e tanto divertimento, per un pomeriggio di autofinanziamento: Noi non riceviamo soldi da nessuno, se non dai tantissimi cittadini che credono nel nostro modo di fare politica!