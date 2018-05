Geotermia, sitin sotto la Regione Lazio

NewTuscia – ROMA – Il Coordinamento NO TRIG indice un sit-in sotto la Regione Lazio in via della Pisana 1301,

Sono invitati al sit-in : Giornalisti, Cittadini/e, Sindaci e Candidati Sindaci, Consiglieri e Assessori, Comitati, Associazioni, Gruppi Politici ecc

-Per salvare il Territorio Regionale dai rischi dalle trivellazioni geotermiche e dalla pericolosità connessa alle emissioni di gas endogeno: acido solfidrico, mercurio, ammoniaca ecc. e dall’abbinamento con le centrali a bi omasse

-No all’estensione normativa delle procedure semplificate ad impianti geotermici a bassa entalpia fino a 20MW

-No all’off shore: sono centrali geotermiche nei laghi, nelle coste e nel mare

-No all’EGS (Enhanced Geothermal Systems) ), la cosiddetta “geotermia di terza generazione” perché utilizzata in condizione più sfavorevoli, producendo così fratture nella roccia e sismicità indotta. e talvolta con magnitudo tali da generare danni (vedi i casi di EGS di Soultz-sous-Forets in Francia e Basilea in Svizzera)

Il coordinamento NO TRIG chiede:

1) di costituire con urgenza una commissione speciale sull’operato della Giunta Regionale, in base alla deliberazione del Consiglio Regionale del 4 luglio 2001 n.62 prima che sia approvato il piano energetico regionale

2) di essere ricevuti il giorno del sit-in dai Presidenti e dalle commissioni permanenti dell’ VIII, X, e XII eletti con vari decreti del 16/05/2018

3) di istituire un tavolo urgente permanente con le varie commissioni prima che sia approvato il piano energetico regionale

Il NO TRIG informa:

-L’italia fa parte di una piattaforma mondiale con previsione dell’aumento del +500% di produzione geotermica, Italia compresa; anche la Regione Lazio potrebbe approvare il piano energetico, per facilitare gli obiettivi della piattaforma mondiale per superare le barriere ambientali e sociali

-Noi del Coordinamento NO TRIG ci attiviamo fin da subito per poter scongiurare i rischi e gli incidenti come quelli avvenuti in Italia. Ne parleremo il giorno del sit-in. Chiunque ami e voglia difendere il territorio, le sue bellezze, il paesaggio, la salute, i prodotti DOC e DOP; è invitato a partecipare e a diffondere l’evento

È necessario organizzare e coordinare meglio le varie iniziative, per essere più efficaci nelle azioni da intraprendere, e superare la scarsa informazione su questi temi.